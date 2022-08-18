Махачкала, , 18:35 — REGNUM В Дагестане необходимо создать три медицинских центра по оказанию экстренной помощи пострадавшим в ДТП. Их можно было бы разместить в городах Дербент, Хасавюрт и Кизляр, предложила министр здравоохранения региона Татьяна Беляева.

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Кроме того, необходимо создать еще сеть трассовых медицинских пунктов и построить сертифицированные вертолетные площадки с возможностью ночных вылетов По мнению Беляевой, это помогло бы спасти жизни пострадавших в автоавариях, так как при наличии медцентров прямо на трассах время прибытия медпомощи значительно сократилось бы. Финансовые затраты на эти цели составляют, по расчетам минздрава, около 57 млн рублей.

Как сообщили представители ГИБДД по региону, в 2022 году в Дагестане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 109 человек, получили травмы еще 910 человек.