США испугались резкой критики Путина после вояжа Пелоси на Тайвань
Вашингтон, 18 августа, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Заявление российского президента Владимира Путина, назвавшего авантюрой поездку на Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси, насторожило американское руководство, пишет 18 августа The New York Post.
Автор статьи заявляет, что в Вашингтоне эти слова Путина вызвали тревогу, поскольку в них увидели растущее сплочение Москвы и Пекина. Такое мнение звучит из кабинетов Госдепа США. Приводится реакция официального представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса:
Приводит автор статьи и комментарий представителя китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбина о том, что Пекин «высоко оценил» слова Путина.
В Китая добавили, что это заявление российского лидера демонстрируют «стратегическую координацию на высоком уровне между Китаем и Россией и твёрдую поддержку, которую две страны оказывают друг другу по вопросам, касающимся их основных интересов».