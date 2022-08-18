Вашингтон, 18 августа, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Заявление российского президента Владимира Путина, назвавшего авантюрой поездку на Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси, насторожило американское руководство, пишет 18 августа The New York Post.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Автор статьи заявляет, что в Вашингтоне эти слова Путина вызвали тревогу, поскольку в них увидели растущее сплочение Москвы и Пекина. Такое мнение звучит из кабинетов Госдепа США. Приводится реакция официального представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса:

«Это вызывает озабоченность из-за того, что видение, которое страны… [имеют] в отношении международного порядка… резко расходятся с основами международной системы, которые существовали в течение восьми десятилетий после окончания Второй мировой войны».

Приводит автор статьи и комментарий представителя китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбина о том, что Пекин «высоко оценил» слова Путина.

В Китая добавили, что это заявление российского лидера демонстрируют «стратегическую координацию на высоком уровне между Китаем и Россией и твёрдую поддержку, которую две страны оказывают друг другу по вопросам, касающимся их основных интересов».