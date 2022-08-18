Вашингтон, , 18:36 — REGNUM В США за последнюю неделю снизилось количество граждан, обращающихся за пособиями по безработице, а данные за предыдущий период были существенно пересмотрены в сторону снижения, что свидетельствует о силе рынка труда, сообщает 18 августа Reuters.

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«На этой неделе число заявок на пособие по безработице снова снизилось, что свидетельствует о силе рынка труда», — рассказал главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли и добавил: «К сожалению, то, что хорошо для американского работника, плохо для попытки ФРС вернуть инфляцию к 2%».

Согласно данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю снизилось на 2 тысячи и составило 250 тысяч. При этом данные показатели все еще остаются ниже диапазона в 270-300 тысяч, который, по мнению экономистов, указал бы на существенное замедление на рынке труда.

Напомним, Федеральная резервная система США повышает затраты по займам в попытках снизить спрос на рабочую силу и, в конечном счете, снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.