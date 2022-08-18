Москва, 18 августа, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что замещение иностранной техники, конечно, скажется на сроках и затратах при постройке судов, однако Российской Федерации нужно сделать все для выполнения программ в области судостроения. Об этом глава государства заявил сегодня, 18 августа, в ходе совещания по судостроению.

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«Отмечу, что замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных, да и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Это очевидно. Я имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что с мест уже докладывают о том, что сроки постройки тех или иных судов переносятся, также меняется ряд других показателей в плане комплектации судов.

В связи с этим Путин призвал региональные власти, правительство России, а также предприятия судостроения приложить максимум усилий к тому, чтобы свести к минимуму влияние текущих негативных факторов на постройку кораблей, а также избежать повторения этих факторов в будущем.