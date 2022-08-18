Элиста, 18 августа, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В 2023 году в Калмыкии трудоустроят 114 иностранцев. Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, которое провела заместитель председателя правительства Калмыкии Светлана Иванова. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве социального развития, труда и занятости Калмыкии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Всего одобрено пять заявок на трудоустройство иностранцев, поданных хозяйствующими субъектами. Работать в Калмыкии будут 60 работников из Монголии, 35 человек — из КНР, 10 человек — из Сирии, восемь человек – из Индии, один человек – из США.

Более 80% работников будут трудиться в сферах обрабатывающих производств и строительства.