Челябинск, 18 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Челябинске женщину задержали за незаконную банковскую деятельность. Об этом 18 августа информирует пресс-служба регионального главка МВД.

ИА REGNUM Доллар

По данным следователей, дама 1968 года рождения занималась купле-продажей валюты. Её поймали в момент приобретения иностранных денег на сумму почтит миллион рублей.

Согласно оперативным данным, сделки она осуществляла со своими постоянными клиентами в личном автомобиле. Общий оборот зарубежных денежных средств следователи оценили в 10-30 тысяч долларов.

В автомашине гражданки, по месту её жительства и в банковских ячейках была обнаружена крупная сумма денег. Теперь ей грозит до семи лет колонии. Суда она ждёт под подпиской о невыезде.