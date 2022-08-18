Лондон, 18 августа 2022, 18:30 — REGNUM Британский актёр Энтони Хопкинс планирует выпустить собственную NFT-коллекцию под названием Eternal Collection. Об этом 18 августа сообщило издание Lenta.ru.
В коллекции будут представлены десять архетипов персонажей, которых в разное время сыграл Хопкинс. Среди них — Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят» и бог Один из фильмов Marvel о Торе. В коллекцию также войдут цифровые произведения искусства самого артиста, а часть средств, вырученных от продажи предметов, будет направлена на благотворительность.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джона Хилл пожаловался на панические атаки. Актёр признался, что из-за проблем с психическим здоровьем вынужден на некоторое время отказаться от общения с прессой.
NFT — это аббревиатура от non-fungible token, что переводится с английского как «невзаимозаменяемый токен». Это уникальный цифровой объект, который олицетворяет нечто, имеющее ценность. На сегодняшний день в российском законодательстве нет понятия «NFT» и нет определения. По мнению многих юристов, ни ценными бумагами, ни цифровой валютой невзаимозаменяемые токены назвать нельзя, их определение ближе к «цифровым сертификатам на право собственности». В Госдуме настаивают на выработке четких дефиниций.
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