Лондон, 18 августа, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Британский актёр Энтони Хопкинс планирует выпустить собственную NFT-коллекцию под названием Eternal Collection. Об этом 18 августа сообщило издание Lenta.ru.

Elena Torre Энтони Хопкинс

В коллекции будут представлены десять архетипов персонажей, которых в разное время сыграл Хопкинс. Среди них — Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят» и бог Один из фильмов Marvel о Торе. В коллекцию также войдут цифровые произведения искусства самого артиста, а часть средств, вырученных от продажи предметов, будет направлена на благотворительность.

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