Москва, , 18:44 — REGNUM В последнее время главы тюркоязычных государств стали чаще посещать юг России. Такое мнение 18 августа в своём телеграм-канале высказал российский тюрколог Владимир Аватков.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«Сочи становится центром притяжения для лидеров так называемого «тюркского мира», который Турция почему-то приватизировала, хотя имеет весьма относительное отношение к нему», — отмечает эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что совсем недавно на юг России прилетал президент Турции Реджеп Эрдоган, а завтра, 19 августа, туда прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Целью визита казахского лидера станет встреча с президентом России Владимиром Путиным, с которым Токаев намерен обсудить вопросы, касающиеся дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств.

«На фоне объявленного ранее выхода Казахстана из Соглашения о Межгосударственном валютном комитете СНГ, да и в целом происходящего там и на «постсоветском» — говорить действительно есть о чём, и уже давно. Главное, чтобы слишком поздно не было», — отметил Аватков.

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ИА REGNUM напоминает, в начале июля 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что Казахстан утверждает протокол о прекращении действия Соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета СНГ.

Отметим, что Межгосударственный валютный комитет СНГ был упразднён решением глав государств-участников Содружества ещё 25 октября 2013 года во время саммита, проходившего в столице Белоруссии.