Хельсинки, , 18:20 — REGNUM Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что она готова пройти тест на наркотики. Об этом она заявила журналистам сегодня, 18 августа.

Санна Марин Jari Niemelä

Напомним, что недавно в финляндском сегменте Интернета была распространена видеозапись с некоей частной вечеринки, в которой участвовала премьер-министр Санна Марин.

На видео Марин фривольно танцует, а также употребляет алкоголь. Сама премьер-министр выразила крайнее раздражение тем, что эта видеозапись стала достоянием общественности — она думала, что видеозапись ведет частное лицо, для частного пользования.

При этом Марин считает, что ничего предосудительного она не сделала — все знают о её любви к шумным вечеринкам, а употребляла она (по её словам) только лёгкий алкоголь. Также премьер-министр подчеркнула, что никаких запрещённых веществ на вечеринке не было.

«Хочу показать, что на этих постах работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Как и многие люди моего возраста», — заявила Марин.

При этом некоторые смотревшие видеозапись, услышали на видео слово «jauhojengi», а «jauho» в финском часто используется для обозначения наркотиков. Однако Марин категорически отвергает, что слышала на этой видеозаписи данное слово.

Далее Марин выразила удивление, что от нее требуют пройти тест на наркотики, но тем не менее согласилась это сделать.

«Мне нечего скрывать. Я не употребляю наркотики», — сказала она.