Майкоп, , 18:18 — REGNUM Дом-интернат в селе Стрелковом Генического района Херсонской области получил гуманитарный груз из Адыгеи. По поручению главы республики Мурата Кумпилова постояльцам интерната переданы технические средства реабилитации, противопролежневые матрацы, средства гигиены, скамейки для душа, продукты питания, ходунки и многое другое, сообщили в пресс-службе минтруда и соцразвития Адыгеи.

Гуманитарная помощь из Адыгеи Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Руководство учреждения выразило большую благодарность жителям Адыгеи за помощь в обеспечении нормальных условий жизни своих постояльцев. Было отмечено, что, кроме инвалидных колясок и других технических средств реабилитации, по просьбам опекаемых были также привезены бритвенные принадлежности, альбомы, фломастеры и цветные карандаши.

Напомним, Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области. Специалисты республики помогают восстанавливать социальные учреждения и налаживать нормальную жизнь, готовят школы к новому учебному году. Глава Адыгеи распорядился передать первоклассникам района такие же подарки к 1 сентября, как и школьникам республики — ранцы, школьные принадлежности, книги.

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