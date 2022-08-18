Лос-Анджелес, США, , 18:17 — REGNUM Американская исполнительница Рианна продала свой дом в Голливуде (США). Об этом 18 августа пишет Hollywood Life.

Певица Рианна

Стоимость особняка оценили в $6,6 млн. Как отмечает издание, Рианна продала недвижимость дешевле на $250 тыс., чем купила её в 2017 году.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2022 года отцу ребёнка Рианны, рэперу A$AP Rocky, предъявили обвинение в предполагаемой стрельбе. Музыканта арестовали, однако затем отпустили после выплаты залога более чем в полмиллиона долларов.

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