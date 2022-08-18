Новосибирск, 18 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Новосибирские поставщики сельхозтехники и аграрные предприятия отправили новую партию гуманитарного груза сельхозпроизводителям подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к погрузке

Эта партия стала уже четвертой. Хозяйствам ЛНР были переданы шины, аккумуляторы, ремни, фильтры, различные запасные части. На призыв о помощи откликнулись 192 новосибирские компании.

Отметим, что новосибирцы за лето передали луганским коллегам в общей сложности 2075 единиц технических средств, комплектующих, запчастей на общую сумму более 15 млн рублей.