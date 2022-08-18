Салехард, 18 августа, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Авиакомпания «Ямал» открыла продажи на дополнительные рейсы для возвращения жителей ЯНАО домой. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Anna Zvereva Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал»

Открыты дополнительные рейсы Тюмень — Салехард 22,24,26,27 августа; Тюмень — Надым 27,29 августа и 2 сентября, Москва - Салехард 27,30 августа, Москва - Надым 28, 31 августа.

С расписанием и тарифами более подробно можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с июня открыли дополнительные авиарейсы в Сочи, Минводы и Казань.