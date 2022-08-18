Красногорск, , 18:09 — REGNUM Плохая видимость на юго-востоке Московской области будет сохранятся в ближайшее время из-за лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сегодня, 18 августа, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Лесной пожар Vk.com/minprirodyrme

Следите за развитием событий в трансляции: «Рязанскую область охватили масштабные лесные пожары — трансляция»

Сейчас в ряде районов Подмосковья, особенно на юге и востоке, наблюдаются смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области. Из-за этого на некоторых участках дорог ухудшилась видимость. Поэтому автомобилистов призвали быть осторожнее за рулем. Уточняется, что будет сложно разглядеть что-либо в сумерках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров в регионе и тем самым не дали федеральному центру возможности сконцентрировать силы и средства для быстрой ликвидации возгораний.

Только когда ветер изменился и дым от пожаров достиг Москвы — на эту проблему обратили внимание федеральные власти. На помощь в тушении пожаров в Рязанской области направлены спасатели в том числе из Подмосковья.

Генеральная прокуратура России инициировала проверку в связи с лесными пожарами в Рязанской области.

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