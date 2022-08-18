Вашингтон, , 18:27 — REGNUM В США все меньше избирателей встают на сторону либералов, начиная определять себя как «умеренных» или «неопределившихся», сообщает 18 августа The Hill со ссылкой на опрос Morning Consult.

Барак Обама Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние пять лет проведения данного опроса процент американских избирателей, считающих себя «немного либеральными», «либеральными» или «очень либеральными», снизился на 7%. В результате меньше трети избирателей начали относить себя к либералам. Для сравнения, консерваторами себя считают чуть менее 40%.

С 2017 по 2022 год доля избирателей, относящих себя к либералам, снизилась с 34% до 27%, а доля консерваторов выросла с 38% до 39%.

При этом выросло число тех, кто в вопросах политической идеологии относит себя к «умеренным» или «неопределившимся». Так, количество «умеренных» увеличилось с 24% в 2017 году до 28% в 2022 году. За этот же период число тех, кто считает себя «неопределившимся», выросло с 3% до 7%.