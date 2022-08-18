Вашингтон, 18 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В США все меньше избирателей встают на сторону либералов, начиная определять себя как «умеренных» или «неопределившихся», сообщает 18 августа The Hill со ссылкой на опрос Morning Consult.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

За последние пять лет проведения данного опроса процент американских избирателей, считающих себя «немного либеральными», «либеральными» или «очень либеральными», снизился на 7%. В результате меньше трети избирателей начали относить себя к либералам. Для сравнения, консерваторами себя считают чуть менее 40%.

С 2017 по 2022 год доля избирателей, относящих себя к либералам, снизилась с 34% до 27%, а доля консерваторов выросла с 38% до 39%.

При этом выросло число тех, кто в вопросах политической идеологии относит себя к «умеренным» или «неопределившимся». Так, количество «умеренных» увеличилось с 24% в 2017 году до 28% в 2022 году. За этот же период число тех, кто считает себя «неопределившимся», выросло с 3% до 7%.