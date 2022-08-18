Донецк, 18 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Центр Светлодарска (Донецкая республика) вновь подвергся массированному обстрелу со стороны киевской армии, сообщил 18 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Под огонь попали гостиница, детский садик, аптека и место, где люди набирали воду, так как в городе из-за войны нет подачи воды. Два человека погибли на месте, включая и четырнадцатилетнего ребёнка, ещё двенадцать человек получили ранения», — рассказал военкор.

Ранее в народной милиции Донецкой республики сообщили, что за прошедшие сутки противник выпустил по территоии ДНР 379 снардяов из РСЗО «Ураган», ствольной артиллерии и минометов. Один мирный житель погиб, девять получили ранения.