Кемерово, , 18:08 — REGNUM В Кемеровской области в 2022 — 2023 учебном году будут работать 733 общеобразовательных организации, в которых планируется обучение около 318 тыс. школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«По результатам проверок выдано 42 предписания, с общим количеством мероприятий 354, направленным на улучшение систем и укрепление материально-технической базы школ, — уточнили в ведомстве. — Среди выданных мероприятий: 92 мероприятия по приобретению учебной мебели, 155 — переоснащению пищеблоков, 17 — оборудованию медицинских кабинетов, 47 — оснащению спортивных залов, 43 — созданию условий для соблюдения правил личной гигиены».

Уточняется, что ситуация с подготовкой школ остается на контроле управления.

Отметим, в 2021 — 2022 учебном году и в период подготовки к нему было закрыто 14 общеобразовательных организаций: десять школ закрыто на капитальные ремонты на весь учебный год, четыре объекта ликвидировано.