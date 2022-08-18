Белград, 18 августа, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Сербия не должна отказываться от Косово и Метохии, «пока она существует как государство». Об этом 18 августа заявил лидер Народной партии Вук Еремич в эфире телеканала Н1.

Cirsd.org Вук Еремич

По словам политика, Косово и Метохия для Сербии — намного больше, чем дипломатический вопрос.

«Когда речь идет о Сербии, мы не должны отказываться от Косово и Метохии, пока мы существуем как государство», — заявил Еремич.

Политик также считает, что Сербия в сентябре на ежегодном заседании Генеральной ассамблеи ООН может внести на рассмотрение резолюцию о соблюдении территориальной целостности всех государств-членов ООН, в которой не обязательно указывать на проблему Косово и Метохии.

«ГА ООН могла бы принять такую резолюцию, имея в виду украинский кризис. Это Сербии могло бы пойти на пользу», — сказал Вук Еремич.

Напомним, что Вук Еремич с сентября 2012 по сентябрь 2013 года был председателем Генеральной ассамблеи ООН.