Москва, 18 августа, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Для помощи семьям с детьми в подготовке к новому учебному сезону необходимо обнулить НДС на школьные товары и форму, а также запустить «школьную карту» номиналом в 10 тыс. рублей, следует из сообщения в телеграм-канале партии «Новые люди».

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Авторы предложения указали на то, что подготовка к школе является серьезной нагрузкой на бюджет российских семей и напомнили о том, что в годы пандемии государство выплачивало по 10 тыс. рублей всем семьям с детьми от 6 до 18 лет.

В партии предлагают снизить или обнулить НДС на школьные товары и школьную форму и ввести по аналогии с Пушкинской картой специальную «школьную карту».

«По ней можно будет потратить 10 тыс. рублей на подготовку к школе. И, наконец, увеличить субсидии Минпромторга производителям тканей для школьной формы. В этом году их, к сожалению, снизили с 500 до 366 млн рублей. Это поддержит производителей, которые пострадали от санкций и резкого удорожания сырья. Но, главное, позволит сохранить приемлемый уровень цен. А, значит, одной проблемой у родителей станет меньше», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов предложил правительству РФ разработать систему сертификатов для приобретения школьной формы.