Рязань, 18 августа, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Лабораторный контроль атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, в том числе свойственных процессу горения усилен управлением Роспотребнадзора по Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

Специалисты отобрали пробы на территории населённых пунктов Клепиковского, Рязанского, Рыбновского районов, а также в Рязани. По данным лабораторных исследований, 17 августа концентрация вредных веществ не превышала предельно допустимый уровень. Днём 18 августа на границе национального парка «Мещерский» в посёлке Картаносово установлено превышение гигиенических нормативов по диоксиду азота, в Рязани чувствовался запах гари и была видна лёгкая дымка. Стационарный пост наблюдения зафиксировал повышение содержания диоксида азота в воздухе, но в пределах ПДК.

Роспотребнадзор будет ежедневно контролировать состоянием атмосферного воздуха до нормализации обстановки.