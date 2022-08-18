Энергодар, Украина, , 18:03 — REGNUM Судя по кадрам встречи президента Украины с генсеком ООН и президентом Турции, Владимир Зеленский «надеется, что большие дяди помогут и порешают всё за него», отметил 18 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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«Зеленский заявил, что ООН должна не только обеспечить демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, но и выбить оттуда русских. Даже интересно, как он себе это представляет», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, 18 августа Зеленский во Львове обсуждал ситуацию на Запорожской АЭС с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также прошла встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и трехсторонние переговоры.

После встречи с Гутерришем Зеленский заявил, что «ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта» и что на станции должна быть произведена «демилитаризация и полное освобождение от российских войск».

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что регулярные обстрелы ЗАЭС, угрожающие катастрофичсекими последствиями, продолжаются уже месяц. В Киеве заявляют, что Россия на ЗАЭС обстреливает сама себя.

18 августа в ведомтсве сообщили, что Киев готовит «резонансную провокацию» на ЗАЭС ы период посещения Украины делегацией ООН и с этой целью сосредотачивает в районе Запорожья полк радиационной, химической и биологической защиты.