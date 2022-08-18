Москва, , 18:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту протеста в МИД Эстонии в связи с действия эстонских властей по сносу памятника-танка Т-34 в Нарве, установленного в честь победы над нацизмом. Об этом сегодня, 18 августа, заявил заместитель директор департамента информации и печати МИД России И. Нечаев.

Танк-памятник Т-34 до демонтажа Цитата из видео «Памятник «Т-34» Нарва. 6 августа 2022 года, поздний вечер.»

На брифинге Нечаеву был задан вопрос относительно ситуации с памятником-танком Т-34, который был демонтирован в Нарве эстонскими властями.

«Действительно, вопреки массовым протестам местных жителей, 16 августа с.г. в окрестностях города Нарва эстонскими властями был осуществлен демонтаж данного монумента, а также еще шести памятников в этом городе, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, памятник герою советского союза И. Графову, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла, два монумента в г. Нарва-Йыэсуу. В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», — заявил Нечаев.

Также он обратил внимание на репрессивный характере эстонского государства, власти которого грозили жителям Нарвы, выступившим на защиту памятника различными карами, в том числе аннулированием вида на жительство. Представитель МИД РФ отметил, что обстановка в Нарве «накалена до предела» и оппозиция горсобрания уже заявила о намерении подать в суд за антидемократические действия эстонского государства.

Вместе с тем Нечаев посетовал, что находящийся теперь в Музее военной истории легендарный Т-34, будет использоваться Таллином в духе концепции «советской оккупации».

«Несмотря на эту циничную акцию, никто не отнимет у жителей Эстонии их законное право сохранить историческую память о решающей роли советской армии в освобождении Европы от фашизма», — подытожил Нечаев.