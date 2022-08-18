Майкоп, , 18:00 — REGNUM В Адыгее установлен подозреваемый в участии в экстремистской организации, запрещенной Верховным судом РФ. Отбывающий наказание в колонии, вступил в международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и открыто соблюдал его правила и пропагандировал насилие против сотрудников любых институтов власти. В отношении арестанта возбуждено уголовное дело за участие в экстремистской деятельности, сообщили 18 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Колония Sledcomrf.ru

Известно, что заключенный вступил в «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2018 году. Зная, что, эта организация запрещена, он «продолжил активно участвовать в его деятельности, что выражалось в соблюдении так называемых воровских правил и культивации устоев тюремной жизни, а также высказываниях в поддержку движения «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и демонстрации своей приверженности к указанному движению, отрицании общепринятых моральных принципов и главенствующей роли права, пропаганде насилия, как способа достижения цели и вражды по отношению к представителям институтов власти».

Напомним, в колонии Адыгеи это уже не первый случай выявления преступления по данной статье. Так, в июне 2022 года был установлен организатор и руководитель экстремистской ячейки.

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