Нью-Йорк, США, 18 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Бывший финансовый директор компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization Аллен Вайссельберг прибыл на заседание суда штата Нью-Йорк на Манхэттене, передаёт 18 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Дональд Трамп

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, в ходе заседания 75-летний Вайссельберг намерен признать себя виновным по делу о налоговом мошенничестве.

Позднее, в октябре, Вайссельберга также могут привлечь к даче показаний против компании Трампа. При этом ожидается, что он не пойдет на сотрудничество с прокурорами Манхеттена в более масштабном расследовании против самого экс-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года компанию Trump Organization и её финансового директора обвинили в нарушении налогового законодательства и уклонении от уплаты налогов на общую сумму $1,7 млн.

По версии прокуратуры, компания и её директор участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов на протяжении 15 лет. Им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

Основаниями для обвинений послужили сведения из налоговой отчетности, показания свидетелей, а также данные с электронных носителей.