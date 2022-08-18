Магас, 18 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В 2022 году в Республике Ингушетия в рамках нацпроектов ведется реализация 43 федеральных программ, а шесть проектов, по словам главы региона Махмуд-Али Калиматова, вышли в «зеленую зону».

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

В Ингушетии наблюдаются высокие темпы реализации национальных проектов, которая опережает запланированные сроки. Восьмимесячный период 2021–2022 годов демонстрирует положительную динамику. По сравнению с цифрами, фиксировавшимися в августе 2021 года, был достигнут значительный прогресс: на тот момент законтрактованность составляла 73%, а сейчас, прибавив 24%, почти достигла стопроцентного результата. Кассовое освоение выросло с 18,28% до 39%.

На успехи, связанные с реализацией нацпроектов, обратил внимание глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который назвал количество программ, находящихся в «зеленой зоне», а также обозначил лидера по реализации таких проектов.

«На сегодняшний день шесть нацпроектов в Ингушетии по результатам мониторинга Минфина России находятся в «зеленой зоне». Второй год подряд планку лидеров по успешному завершению дорожных проектов держит региональное Министерство автодорог. В настоящее время, — отметил Махмуд-Али Калиматов, — Минавтодор Ингушетии досрочно, первыми по России, реализовал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выполнив все запланированные объемы на 2022 года со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением. Такие достижения радуют».

К программам, которые вышли в зеленую зону, относится, например, нацпроект «Международная кооперация и экспорт», направленный на повышение объема экспортной продукции путем формирования конкурентоспособных секторов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. В этом году на его реализацию в Ингушетии предусмотрено 139 447,07 миллиона рублей. В рамках проекта в республике ведется работа по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», и сейчас подписаны договора уже с двенадцатью местными производителями. Эти соглашения предполагают компенсацию части расходов, ушедших на развитие мелиорации земель сельхозназначения. Речь идет о сумме более 82 миллиардов рублей. Представителям сельскохозяйственной сферы, подписавшим соглашения, была оказана поддержка в выращивании экспортной сельскохозяйственной продукции — им помогли с реконструкцией, техническим перевооружением старых и строительством новых систем мелиорации общего и индивидуального пользования с вовлечением в оборот не использовавшихся сельскохозяйственных территорий.

Также в Ингушетии реализуется региональная программа «Чистая среда». Для того, чтобы прийти к запланированным показателям, в рамках нее необходимо ликвидировать свалку площадью 28 гектаров в городе Малгобек. Проект намерены завершить досрочно, уже в 2022 году. На ликвидацию объекта выделено более 978 миллионов рублей, а кассовое исполнение проекта в этом месяце уже превысило 355 миллионов рублей.

Еще один важный нацпроект — «Сохранение лесов», который предусматривает целый ряд мероприятий, цель которых заключается в воспроизводстве лесов на площадь в 21 гектар. К настоящему времени план по посадке лесных культур реализован на 100%. В общей сложности на территориях, выделенных под воспроизводство лесов, высажено 55 тысяч саженцев.

Кроме того, в ходе всероссийской акции «Сад Памяти» высадили аллеи, а в скверах Ингушетии были высажены более 3,5 тысячи штук саженцев и деревьев различных пород.

В этом году Ингушетия в рамках нацпроектов принимает участие в реализации 43 региональных программ. В соответствии с планом на них должно уйти 10 миллиардов 200 миллионов рублей, причем объем регионального софинансирования составляет 449 миллионов рублей. В 2022 году на фоне удорожания строительства республике было дополнительно выделено более 83 миллионов рублей.