Севастополь, 18 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Прокуратура Севастополя требует ареста подозреваемых в хищении из храма, сообщили 18 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

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Ранее судимые уроженец Липецка и Московской области обвиняются в совершении кражи из храма. Задержали их в Севастополе после того, как они вынесли из Свято-Никольского храма-памятника ювелирных изделий, пожертвованных прихожанами, на 1,1 млн рублей.

«Нахимовский районный суд Севастополя на период предварительного расследования избрал обвиняемым меру пресечения в виде домашнего ареста по адресам квартир, арендованных мужчинами накануне задержания. Прокуратура Нахимовского района Севастополя не согласилась с судебными решениями», — уточнили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что, учитывая характеристики обвиняемых, прокуратура внесла в Севастопольский горсуд апелляционные представления на постановления суда первой инстанции, в которых просит избрать мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу.