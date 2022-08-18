Львов, Украина, 18 августа, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Всего в 40 минут уложились трёхсторонние переговоры на высшем уровне между Украиной, Турцией и ООН во Львове 18 августа, сообщает Haberturk.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Уточняется, что за это время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и украинским коллегой Владимиром Зеленским всю повестку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в планах было обсуждение вопроса экспорта украинского зерна, «диалог с Россией», ситуация на Запорожской АЭС и обстрел украинскими боевиками СИЗО в ДНР.