Москва, 18 августа 2022, 18:17 — REGNUM Известный актёр Владимир Машков поделился мнением об актёрском таланте Арнольда Шварценеггера. Его слова 18 августа приводит издание «Комсомольская правда».
Как признался Машков, ни один из американских артистов, включая Шварценеггера, не сумеет достойно изобразить русского человека в кино: «Что-о-о-о? Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов!». Он также отметил, что российские актёры отличаются от западных коллег поведением и напором в работе.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Павел Прилучный назвал «самый откровенный» проект в своей карьере. По мнению актёра, подобное звание может получить сериал «Жизнь по вызову», премьера которого намечена на 25 августа 2022 года.
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