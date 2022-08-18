Москва, 18 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Известный актёр Владимир Машков поделился мнением об актёрском таланте Арнольда Шварценеггера. Его слова 18 августа приводит издание «Комсомольская правда».

Управление пресс-службы правительства Тульской области Художественный руководитель театральной школы «Табакерка» Владимир Машков

Как признался Машков, ни один из американских артистов, включая Шварценеггера, не сумеет достойно изобразить русского человека в кино: «Что-о-о-о? Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов!». Он также отметил, что российские актёры отличаются от западных коллег поведением и напором в работе.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Павел Прилучный назвал «самый откровенный» проект в своей карьере. По мнению актёра, подобное звание может получить сериал «Жизнь по вызову», премьера которого намечена на 25 августа 2022 года.