Новосибирск, , 17:49 — REGNUM Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова (независимый депутат) находится в межгосударственном розыске. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на и. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александра Феофанова.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что Пирогова объявлена в розыск по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в доме Хельги Пироговой прошли обыски.

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Напомним, что дело в отношении депутата Пироговой было возбуждено после её высказываний в адрес погибших военных. Дать правовую оценку её высказываниям дал глава СК Александр Бастрыкин.

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