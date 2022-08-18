Херсон, Украина, , 18:06 — REGNUM Российские представители назначены на некоторые должности в Херсонской и Запорожской областях Украины, освобождённых от украинских боевиков в ходе спецоперации ВС РФ.

Центр гуманитарной помощи в Херсоне (c) Пресс-служба партии «Единая Россия»

Так, в администрации Херсонской области 18 августа сообщили, что бывшие сотрудники российских госструктур заняли три должности.

Например, бывший заместитель начальника центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Алексей Катериничев назначен первым заместителем главы администрации Херсонской области по безопасности.

Кроме того, министром промышленности региона назначен экс-глава департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Семён Машкауцан. Бывший глава управления учёта и отчётности министерства финансов Крыма Евгений Немтинов назначен в регионе министром финансов.

Пресс-служба Запорожской области также сообщает, что заместителем министра труда и социальной политики региона стал бывший глава районного управления соцзащиты Краснодарского края Евгений Маркелов.

Замглавы совета министров по социальным вопросам назначен бывший первый заместитель главы администрации Алчевска (ЛНР) Алексей Лысов.

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