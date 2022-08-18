Ставрополь, , 17:45 — REGNUM Пятеро борцов с наркотиками в Ставропольском крае попались на афере с подделкой показателей своей деятельности. Полицейские договаривались с гражданами, передавали им наркотики и после этого сами же их и обнаруживали при проведении оперативных мероприятий. В отношении пойманных с наркотиками граждан возбуждали уголовные дела, а полицейские улучшали таким образом показатели работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Арест Victor

Один факт фальсификации был зафиксирован в марте 2022 года, когда стражи порядка передали жителю Шпаковского округа более 29 граммов наркотического средства, пообещав за содействие материальное вознаграждение. Второй случай произошел в мае 2022 года, в сговоре оказался также житель Шпаковского района.

Однако эта афера, которую организовали пять теперь уже бывших оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков Ставропольского линейного отдела МВД России на транспорте была раскрыта сотрудниками УФСБ и главного управления собственной безопасности МВД РФ. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, незаконном сбыте наркотических средств и фальсификации доказательств.