Вашингтон, 18 августа 2022, 17:59 — REGNUM Половина сторонников Республиканской партии США уверена, что сотрудники федеральных правоохранительных органов повели себя безответственно, проведя обыск в доме экс-президента Дональда Трампа, выявил 18 августа опрос Reuters/Ipsos.
Ранее стало известно, что агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов из имения Трампа, при этом некоторые бумаги были помечены грифом «совершенно секретно». Политик заявил, что обыск был проведен с целью его дискредитации, между тем министерство юстиции настаивает на своей беспристрастности.
Исследование Reuters/Ipsos выявило, что республиканцы в значительной степени поддерживают Трампа, несмотря на то, что их партия исторически защищает работу правоохранительных органов.
В ходе опроса 54% респондентов-республиканцев заявили, что ФБР и министерство юстиции вели себя безответственно, и только 23% высказали мнение, что обыск был оправданным. Остальные участники опроса затруднились дать оценку ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что все документы, обнаруженные и изъятые ФБР в ходе обыска в его поместье, были рассекречены.
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