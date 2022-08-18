Вашингтон, 18 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Половина сторонников Республиканской партии США уверена, что сотрудники федеральных правоохранительных органов повели себя безответственно, проведя обыск в доме экс-президента Дональда Трампа, выявил 18 августа опрос Reuters/Ipsos.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Ранее стало известно, что агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов из имения Трампа, при этом некоторые бумаги были помечены грифом «совершенно секретно». Политик заявил, что обыск был проведен с целью его дискредитации, между тем министерство юстиции настаивает на своей беспристрастности.

Исследование Reuters/Ipsos выявило, что республиканцы в значительной степени поддерживают Трампа, несмотря на то, что их партия исторически защищает работу правоохранительных органов.

В ходе опроса 54% респондентов-республиканцев заявили, что ФБР и министерство юстиции вели себя безответственно, и только 23% высказали мнение, что обыск был оправданным. Остальные участники опроса затруднились дать оценку ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что все документы, обнаруженные и изъятые ФБР в ходе обыска в его поместье, были рассекречены.