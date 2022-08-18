Посёлок городского типа Разумное, Белгородская область, , 17:53 — REGNUM В покушении на убийство обвиняют 38-летнюю жительницу Разумного Белгородской области — женщина с молотком напала на своего отца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По версии следствия, родственники проживали в одной квартире и между ними часто возникали конфликты. Ночью 14 августа женщина после очередной ссоры взяла молоток, нанесла отцу множественные удары. Мужчина активно сопротивлялся, но в конце концов упал без сознания. Подозреваемая, решив, что тот скончался, скрылась с места преступления, а затем рассказала о произошедшем родным.

Пострадавшего удалось спасти. Женщину задержали, в отношении неё возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение. До суда она будет содержаться под стражей.