Посёлок городского типа Разумное, Белгородская область, 18 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В покушении на убийство обвиняют 38-летнюю жительницу Разумного Белгородской области — женщина с молотком напала на своего отца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе СУ СК по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По версии следствия, родственники проживали в одной квартире и между ними часто возникали конфликты. Ночью 14 августа женщина после очередной ссоры взяла молоток, нанесла отцу множественные удары. Мужчина активно сопротивлялся, но в конце концов упал без сознания. Подозреваемая, решив, что тот скончался, скрылась с места преступления, а затем рассказала о произошедшем родным.

Пострадавшего удалось спасти. Женщину задержали, в отношении неё возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение. До суда она будет содержаться под стражей.