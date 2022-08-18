Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM При общей площади пожара в Воротынском районе 3,3 тыс. гектаров площадь активного горения составляет 800 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области.

Лесной пожар в Саратовской области Пресс-служба Главного управления МЧС России по Саратовской области

«Работа осложняется высокой ветровой нагрузкой, труднодоступностью — около тысячи гектаров занимают болота», — подчеркнули в управлении.

На тушении задействовано 172 человека и 70 единиц техники, в том числе силы МЧС России, лесопожарные формирования министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области и иные привлеченные организации. Предпринимаются все возможные меры для скорейшей ликвидации пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался 11 августа на месте горельника 2010 года. 15 августа огонь перекинулся на территорию Юринского района Марий Эл. На территории Марий Эл площадь пожара составляет 300 гектаров.

По факту пожара начата проверка Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой главе минлесхоза Нижегородской области внесено представление об устранении нарушений.

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