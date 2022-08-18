Москва, , 17:40 — REGNUM Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за экстремальной жары, которая, по прогнозам синоптиков, сохранится в столичном регионе в ближайшие десять дней. Об этом сообщается 18 августа в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Жара в Москве. Зарядье Андрей Никитин © ИА REGNUM

Как сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, на усиленный режим работы переведены «все без исключения городские службы».

По его словам, для недопущения возгораний в Москве увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озеленённых территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами тушения огня.

Сообщается, что в городе также организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала предприятий Комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов, усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города.