Москва, , 17:39 — REGNUM В Москве горит элитный ЖК Western Garden. Об этом 18 августа сообщает телеграм-канал Readovka.

Пожар Dave Hogg

Отмечается, что из-за возгорания значительную часть столичного района Раменки накрыло дымом.

«В Раменском районе Москвы горит ещё строящийся ЖК бизнес-класса Western Garden на Минской улице. По предварительным данным, пожар начался в нежилом корпусе. На место выехали экстренные службы», — сказано в сообщении.

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