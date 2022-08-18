Москва, 18 августа, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Москве горит элитный ЖК Western Garden. Об этом 18 августа сообщает телеграм-канал Readovka.

Dave Hogg Пожар

Отмечается, что из-за возгорания значительную часть столичного района Раменки накрыло дымом.

«В Раменском районе Москвы горит ещё строящийся ЖК бизнес-класса Western Garden на Минской улице. По предварительным данным, пожар начался в нежилом корпусе. На место выехали экстренные службы», — сказано в сообщении.