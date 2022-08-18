Рязань, 18 августа 2022, 17:43 — REGNUM Более 50 раз авиация сбрасывала воду на горящие лесные участки на территории Рязанской области. Об этом 18 августа в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.
По данным руководителя, в регионе продолжает действовать четыре очага лесных пожаров общей площадью более 180 га активного горения. Два из них уже локализованы. Спасатели продолжают прокладывать минерализованные полосы. Глава региона вместе с министром МЧС Александром Куренковым провёл в посёлке Деулино заседание оперативного штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, за пожарами с воздуха следят профессиональные лётчики-наблюдатели.
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