Рязань, , 17:43 — REGNUM Более 50 раз авиация сбрасывала воду на горящие лесные участки на территории Рязанской области. Об этом 18 августа в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

Александр Куренков и Павел Малков в зоне пожаров Телеграм-канал Павла Малкова

По данным руководителя, в регионе продолжает действовать четыре очага лесных пожаров общей площадью более 180 га активного горения. Два из них уже локализованы. Спасатели продолжают прокладывать минерализованные полосы. Глава региона вместе с министром МЧС Александром Куренковым провёл в посёлке Деулино заседание оперативного штаба.

«Совместно с МЧС, Рослесхозом и федеральными ведомствами боремся с возгораниями на территории региона. Главная задача — локализовать очаги возгорания и не подпустить огонь к населённым пунктам. Самое важное — обеспечить безопасность людей», — подчеркнул Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, за пожарами с воздуха следят профессиональные лётчики-наблюдатели.

Читайте ранее в этом сюжете: За пожарами в Рязанской области следят лётчики-наблюдатели