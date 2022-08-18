Донецк, , 17:36 — REGNUM «Пятнашка» на окраине Донецка — это самая на сегодняшний день горячая точка спецоперации ВС РФ, написал 18 августа военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тут самый горячий участок фронта, — говорится в сообщении. — По «Пятнашке» каждый день лупят ствольная артиллерия и миномёты, но бойцы держат позиции».

По словам военного корреспондента, 16 человек в бригаде погибли с начала спецоперации, эти потери можно считать минимальными, если учесть масштаб боевых действий.

Он добавил, что в тылу, на окраине Донецка, формально находится часть военных, но в реальности «она вполне доступна для вэсэушников, вооружённых западной артиллерией».

Александр Коц «Здесь это понимают: во дворе, задрав четыре ствола в небо, замерла зенитная самоходная установка «Шилка». Эти ЗСУ неплохо зарекомендовали себя в борьбе с корректирующими огонь беспилотниками-разведчиками».

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