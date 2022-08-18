Москва, 18 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Известный российский певец Игорь Николаев выпустил нотный альбом для учащихся музыкальных школ. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 18 августа.

Цитата из интервью для проекта «Между нами» Игорь Николаев

По словам музыканта, новая пластинка получила название «Пятнадцать мелодий для фортепиано», а её выпуском занималось издательство «Музыка». «Надеюсь, он станет желанным подарком к началу нового учебного года для учащихся музыкальных школ и для всех, кто любит мелодичную музыку. По QR — коду, опубликованному внутри издания, можно послушать этот цикл в блестящем исполнении гениальной пианистки Екатерины Мечетиной», — добавил Николаев.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Ларису Долину лучшей вокалисткой России. Он также отметил, что Долина способна достойно исполнить гимн России.