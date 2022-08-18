Красногорск, 18 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» из подмосковных Люберец планирует установить новый мировой рекорд. Об этом 18 августа сообщает РИАМО.

Согласно задумке, спортсмен совершит «экстремальный забег» с головным поездом «Русич», вес которого превышает 30 тонн. Отбуксировать поезд планируется на максимальное расстояние без использования приспособлений в ночное время. Рекорд планируется установить на станции нижегородского метрополитена. Это спортивное достижение силач намерен посвятить российским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине.

(сс) ImagesBG Поезд

«Я начал активно готовиться и специально к рекорду за полтора месяца сбросил 12 килограммов. Тренировки проходят до шести раз в неделю. Это будет верхом экстрима. Рекорд сложный с точки зрения силы и выносливости, но мне хочется выразить поддержку российским военнослужащим. Они достойны того», — сказал Агаджанян.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный этап всероссийского турнира по силовому экстриму «Самый сильный на селе» открылся 6 августа на площадке калужского инновационного культурного центра.