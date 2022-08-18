Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Обновленные вакцины от коронавируса должны стать доступны для всех американцев старше 12 лет в ближайшие недели. Об этом сообщил 18 августа координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Ашиш Джха, передает The Hill.

Вакцинация. США Cdc.gov

«Вакцины, которые появятся через несколько недель, специально разработаны для борьбы с вирусом, который сейчас циркулирует, и каждый американец старше 12 лет сможет их получить», — пообещал специалист.

Ранее на неделе Ашиш Джха сообщил, что обновленные вакцины, предназначенные для борьбы с субштаммами «Омикрона» BA.4 и BA.5, могут появиться в продаже «в начале или середине сентября».

При этом пока не ясно, сколько людей получат новые прививки, поскольку лишь примерно половина американцев, прошедших вакцинацию, получила первую бустерную дозу вакцины, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).