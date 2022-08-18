Ситуацию на Запорожской АЭС будут транслировать с БПЛА в режиме онлайн
Энергодар, Украина, 18 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Власти Запорожской области намерены организовать прямую трансляцию происходящего на Запорожской АЭС и в её окрестностях с помощью беспилотных летательных аппаратов, чтобы фиксировать все провокации украинского режима. Об этом сегодня, 18 августа, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Напомним, что преступный украинский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских сил, из тяжелой артиллерии и РСЗО, создавая тем самым угрозу ядерной катастрофы.
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Минобороны РФ заявило, что киевский режим готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС.