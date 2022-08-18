Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM По поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в Главном следственном управлении СК России создадут специальную группу по расследованию уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе СКР.

Работы по сносу флигелей особняка Е. П. Салтыковой Telegram-канал «SOS СПб СНОС»

В новой спецгруппе будут изучать обстоятельства, причины и условия, которые приводят к разрушению и утрате памятников культуры в Северной столице. Работе ответственных лиц, которые допустили снос, дадут правовую оценку.

Бастрыкин ознакомился с докладом ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Главе СКР доложили о том, как идёт ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам превышения должностных полномочий. Преступления связаны со сносом объектов культурного наследия регионального значения. При этом Бастрыкин назвал работу петербургского следствия неудовлетворительной.

Глава СКР также пообещал встретиться с петербургскими градозащитниками, чтобы получить от них информацию и о других фактах сноса исторических зданий.

Напомним, что по факту превышения должностных полномочий в Петербурге возбудили сразу несколько уголовных дел. Уголовные дела для проведения дальнейшего расследования поступили в Главное следственное управление СК России.

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