Воронеж, 18 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Воронеже при применении механизма инфраструктурных облигаций ДОМ. РФ будут созданы коммунальные и дорожные объекты для крупного жилого комплекса. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Пресс-служба правительства Воронежской области Яблоневые сады

В рамках инфраструктурного проекта планируется создание объектов энергетического хозяйства, водоотведения и водоснабжения, теплоснабжения, а также дорог для жилого комплекса «Яблоневые сады», который строится на участке площадью 52 га в районе улиц Шишкова и Загоровского.

В рамках проекта подрядчик введет в эксплуатацию 27 корпусов общей площадью 1,1 млн кв. м. Первый дом ввести в эксплуатацию хотят в конце I квартала 2024 года. Бюджет проекта составляет 47,3 млрд рублей. Размер инфраструктурного займа по согласованию комиссии по региональному развитию правительства РФ составит 1,3 млрд рублей.

На участке жилищного комплекса, кроме многоэтажных домов, согласно проекту, должны появиться дошкольные учреждения на 1370 мест, детская школа искусств и библиотека на 1,4 тыс. мест, школы на 3360 мест, поликлиника на 1,1 тыс. посетителей и спортивный кластер на 3,3 тыс. человек.

«Благодаря механизму инфраструктурных облигаций ДОМ. РФ мы сможем еще эффективнее реализовывать стратегию комплексного подхода к развитию территории Воронежской области. Вместе с возводимым жильем мы получим всю необходимую инженерную инфраструктуру, свяжем новые кварталы транспортной сетью», — отметил заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство жилищного комплекса запланировано на территории яблоневых садов, которые ранее находились в пользовании Воронежского агроуниверситета. Заложенные ещё в советское время как опытные сады для вуза, к началу 2000-х пришли в упадок, стали местом сбора стай бродячих собак, а в середине 2010-х годов оказались в частной собственности мошенническим путём. Тревогу подняли СМИ и воронежцы. Вернуть земли в госсобственность удалось прокуратуре через суд. Однако вузу сады оказались не нужны, и в итоге их всё же было решено застроить.